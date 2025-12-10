Il 2025 potrà essere il secondo anno più caldo mai registrato

Secondo i dati di Copernicus, la media triennale 2023-2025 può superare 1,5 gradi. Burgess: “l’unica soluzione che abbiamo è ridurre le emissioni di gas serra”

Il 2025 è destinato a essere il secondo anno più caldo mai registrato a pari merito con il 2023, e dietro al 2024, con novembre che risulta il terzo più caldo mai registrato a livello globale. La temperatura media il mese scorso è stata di 14,02 gradi centigradi, 0,65 gradi sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,54 gradi sopra i livelli pre-industriali (1850-1900). Questa la stima alla luce dei nuovi dati provenienti dal Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea con finanziamenti dell’Ue.

Samantha Burgess, responsabile strategico per il Clima, ha commentato: “A novembre, le temperature globali erano di 1,54 gradi superiori ai livelli preindustriali e la media triennale 2023-2025 è sulla buona strada per superare per la prima volta gli 1,5 gradi centigradi. Questi traguardi non sono astratti: riflettono il ritmo accelerato del cambiamento climatico e l’unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra“.

A novembre la temperatura è stata più calda della media nel Canada del nord e nell’oceano artico. Il mese è stato caratterizzato da vari eventi meteo estremi inclusi i cicloni nel sud est asiatico che hanno causato inondazioni diffuse e catastrofiche e perdita di vite umane (1.100 vittime).

In Europa, novembre è stato il quinto più caldo, con 1,38 gradi sopra la media; l’autunno 2025 è il quarto più caldo. L’estensione del ghiaccio marino artico si è ridotta del 12% rispetto alla media (secondo valore più basso per novembre). In Antartide la riduzione del 7% rispetto alla media fa registrare il quarto valore più basso.

Quanto alle precipitazioni ci sono state condizioni più umide in Europa occidentale e Balcani; più secche in Italia settentrionale e Mediterraneo.