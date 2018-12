Nel 2018 l’emergenza ambientale rivelatasi più grave è stata quella legata all’inquinamento da plastica in mare. Ad oggi ci sono oltre 150 milioni di tonnellate di plastica presenti negli oceani del mondo e, senza un’inversione di rotta, entro il 2025 si arriverà a una tonnellata di plastica per ogni tre tonnellate di pesce.

Un fenomeno che non risparmia il Mediterraneo dove, secondo le stime contenute nel report 2018 che il Wwf ha lanciato in occasione della Giornata Mondiale degli oceani, e intitolato ‘Mediterraneo in trappola’), la plastica rappresenta il 95% dei rifiuti in mare aperto, sui fondali e sulle spiagge del Mare Nostrum. Inoltre, secondo l’indagine ‘Beach Litter 2018’ di Legambiente, ci sono in media 620 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia italiana. Di questi, l’80% è rappresentato proprio da rifiuti in plastica. Ma non solo. Il Mediterraneo rappresenta appena l’1% dei mari del mondo, eppure vi si concentra il 7% della microplastica dispersa nei mari a livello globale, frammenti piccoli e insidiosi che raggiungono in questo mare concentrazioni record di 1,25 milioni di frammenti per chilometro quadrato, quasi 4 volte superiori a quelle registrate nella tristemente nota ‘isola di plastica’ del Pacifico settentrionale.

L’emergenza nel Mediterraneo è stata confermata dall’Unep, il programma ambientale delle Nazioni Unite, secondo le cui stime nei fondali di questo mare si troverebbero sino a 100mila frammenti di varie dimensioni di plastica per chilometro quadrato. Un dato che, come riportato dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), sale a 1,2 milioni per chilometro quadrato se consideriamo anche le microplastiche.

I rischi per le acque antartiche

L’inquinamento da plastica in mare si sta espandendo anche nelle acque antartiche, come evidenziato dalle analisi di laboratorio condotte su alcuni campioni raccolti durante la spedizione di Greenpeace in Antartide e i cui risultati sono stati diffusi nel giugno scorso. Studiare come e quanto le microplastiche siano arrivate fin qui, contaminando il Krill (piccoli crostaceo che è fonte primaria di cibo per molti mammiferi marini e pesci), è anche uno degli obiettivi della spedizione in Antartide che vede lavorare insieme British Antartic Survey e Ispra. Partita il 27 dicembre, la missione terminerà il 15 febbraio 2019.

