Una marcia a Parigi, un’assemblea a Londra, una catena umana a Berlino. Tanti eventi anche in Italia, nelle maggiori città e nei piccoli centri. Centinaia le iniziative che in tutto il mondo hanno visto scendere in piazza attivisti e cittadini per il “Global day of action”. Nel mirino i trattati di libero scambio in discussione sulle sponde dell’Atlantico, come il Ttip: il trattato sul commercio e gli investimenti che vede protagonisti Ue e Stati Uniti.

