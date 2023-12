17 goal ONU in 17 luoghi: interpretare il futuro sostenibile con i piedi per terra e la testa nel cloud

Sono in corso le esplorazioni (walkabout), fino a marzo 2024, che individueranno luoghi particolari nel territorio esteso di Roma Città Metropolitana, da Tor Bella Monaca a Frascati

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Acquaroni” di Tor Bella Monaca a Roma e del Liceo Classico “Cicerone” di Frascati sono protagonisti di un progetto di Apprendimento Dappertutto che sta realizzando una mappa interattiva. Sono in corso le esplorazioni (walkabout), fino a marzo 2024, che individueranno luoghi particolari nel territorio esteso di Roma Città Metropolitana, da Tor Bella Monaca a Frascati, per cogliere singolarità che interpretino i 17 obiettivi di Agenda 2030, con i piedi per terra (camminando e incontrando) e con la testa nel cloud (progettando mappe interattive e geopodcast) per un progetto di performing media sostenuto dall’8×1000 Valdese. Le Nazioni Unite hanno lanciato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sta alle nuove generazioni individuare i relativi 17 obiettivi da declinare in una serie di esplorazioni senzienti. Coniugare storie e geografie è la strategia di questo progetto teso ad esplicitare quanto tutto sia interconnesso, a partire dal fatto che trattare di teorie mentre si attraversano luoghi pertinenti ne amplifica il senso (sia delle teorie affrontate nelle conversazioni radiofoniche sia dei luoghi stessi, spesso ricchi di genius loci). È in questo senso che l’obiettivo principale del progetto è nel contesto dell’impatto emozionale e cognitivo: ovvero il “come” si affronta un tema come il Futuro Sostenibile. Per questo i walkabout, in quanto format innovativi di performing media, sono decisivi nel sensibilizzare i giovani ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030, associandoli a particolari luoghi, individuandoli come dei “sottotesti”, ambiti in cui sono inscritte esperienze significative che possano sollecitare l’interpretazione dei vari obiettivi-goal. Un esercizio semplice e netto di immersione esperienziale in un tema, invitando i giovani cittadini ad essere protagonisti dell’esplorazione, mettendosi in gioco con il proprio corpo, camminando.