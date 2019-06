Affacciarsi direttamente sul mare, guardare fuori e vedere la spiaggia, abbronzarsi sulla riva: la passione degli italiani per il paesaggio costiero non ha prodotto sempre bellezza, nuove aree protette o progetti di valorizzazione del territorio ma, al contrario, ha spesso prodotto nuovo cemento: file interminabili di palazzi, villette, stabilimenti balneari che di fatto impediscono la vista del mare.

La cementificazione legale o abusiva non ha risparmiato nessuna regione: in tutta Italia solo le coste più impervie paiono ancora intatte. In barba alla legge Galasso, che avrebbe dovuto tutelarle con il divieto di costruzione fino a 300 metri dal mare, e i piani paesistici, il paesaggio costiero ha continuato a subire colate di cemento e fantasiose rielaborazioni a vantaggio esclusivo di pochi e a danno di tutti gli altri, soprattutto al Sud, dove il futuro migliore dovrebbe essere affidato alla qualità del turismo e del paesaggio, alla bellezza del mare e alla cultura del territorio.

“Vista mare” presenta un’analisi delle coste italiane e delle trasformazioni avvenute nel tempo con foto dei litorali, immagini satellitari e cartografie che mostrano gli effetti dell’urbanizzazione sul paesaggio, non solo come testimonianza di ciò che è avvenuto, ma anche e soprattutto per provare a capire come gestire il futuro, a vantaggio dei cittadini e dell’ambiente, senza prescindere dai processi in atto dell’erosione costiera e dagli eventi climatici estremi sempre più frequenti.

