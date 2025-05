Per Agenzia europea ambiente, molti i decessi per inquinamento. La Restoration law preveda progetti mirati alla salute con approccio One Health

In Ue, secondo l’Agenzia europea per l’ambiente, il 14% di tutti i decessi è provocato da fattori ambientali, tra cui l’inquinamento. Partendo da questo dato, è necessario che la legge europea per il ripristino della natura, in vigore da giugno 2024, preveda anche progetti mirati alla salute secondo un approccio One Health, seguendo cioè il modello che riconosce la salute umana come indissolubilmente legata alla salute animale e dell’ecosistema prevedendo interventi a 360 gradi che tengano conto di questa interazione.

È l’appello lanciato alle Istituzioni italiane dalla Fondazione One Health in occasione del convegno che si è svolto al Parlamento europeo, promosso dalla Fondazione per fare il punto su questo nuovo modello sanitario.

La nuova Restoration law prevede il rispristino degli habitat a tutela dell’ambiente e della biodiversità. “Un ottimo provvedimento – sottolinea la Fondazione – che deve essere applicato e reso operativo al più presto in tutti gli Stati Membri. Deve però prevedere un ruolo da protagonista per l’Italia con un impegno forte a promuovere progetti in difesa della salute umana, puntando sulla prevenzione attraverso il miglioramento della qualità ambientale ma anche la promozione di stili di vita sani e le diagnosi precoci delle gravi malattie”.

Da questi spunti si è svolto un incontro al Parlamento europeo, su invito dell’europarlamentare Matteo Ricci, per lanciare proposte concrete per perfezionare la legge comunitaria con un approccio One Health. “La salute e il benessere dell’uomo, degli animali e dell’ambiente sono strettamente collegati e interdipendenti tra di loro – afferma Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation e ordinario di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche – La nostra Fondazione da oltre due anni sta promuovendo in tutta Italia iniziative di sensibilizzazione incentrate sul paradigma One Health. Ora a livello europeo si presentano ottime opportunità grazie alla nuova legge. Ben venga il ‘restauro’ degli ambienti in cui viviamo, ma va dato più spazio alla promozione della salute. Solo all’inquinamento dell’aria sono strettamente collegate molte gravissime patologie, tra cui i tumori, le malattie respiratorie e cardiologiche”.

