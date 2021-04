101 Premi Nobel contro i combustibili fossili

Il Dalai Lama tra i firmatari di una lettera ai leader mondiali per chiedere un rapido passaggio alle energie rinnovabili. Per una transizione rapida e giusta

Centouno premi Nobel, compreso il Dalai Lama, chiedono ai governi di tutto il mondo di firmare un trattato di non proliferazione sui combustibili fossili. Un modo per aiutare ad affrontare la crisi climatica. In una lettera aperta ai leader mondiali pubblicata mercoledì, ex presidenti, scienziati, romanzieri e leader religiosi esortano i governi a impegnarsi per una transizione rapida e giusta dai combustibili fossili e un “piano di trasformazione” per garantire che tutti nel mondo abbiano accesso energia rinnovabile. “Il cambiamento climatico sta minacciando centinaia di milioni di vite e mezzi di sussistenza in tutti i continenti e sta mettendo a rischio migliaia di specie – affermano – La combustione di combustibili fossili – carbone, petrolio e gas – è di gran lunga il contributo principale”.

La lettera, che precede una conferenza internazionale chiave sul clima che si terrà a Glasgow quest’anno, invita i leader mondiali a porre fine a qualsiasi nuova espansione della produzione di petrolio e carbone, eliminare gradualmente l’estrazione di combustibili fossili esistenti in modo “giusto ed equo” e investire in un “piano di trasformazione” per garantire il 100% di accesso alle energie rinnovabili a livello globale

Fermare la crisi climatica

I firmatari sono esperti nel campo della pace, dei diritti umani, della sicurezza, dell’economia, della letteratura e delle scienze naturali e affermano di “essere colti dalla grande questione morale del nostro tempo: la crisi climatica e la distruzione proporzionale della natura”. “La soluzione è chiara”, aggiunge la lettera. “I combustibili fossili devono essere mantenuti nel sottosuolo. I leader, non l’industria, detengono il potere e hanno la responsabilità morale di intraprendere azioni coraggiose per affrontare questa crisi “.

Verso Glasgow

L’idea di un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili è stata sollevata per la prima volta da Andrew Simms del New Weather Institute e Peter Newell della Sussex University.