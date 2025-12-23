100 notizie verdi 2025

I CONTENUTI SPECIALI DA SCARICARE DEDICATI ALLA COMUNITA’ DI NUOVA ECOLOGIA
Eventi climatici estremi e guerre segnano la cronaca.
Ma i record delle rinnovabili raccontano tutta un’altra storia.
Il 2025 in cento notizie
“Un anno di ambiente” racconta tutto questo attraverso lo sguardo dei nostri autori e dei protagonisti presenti nella Nuova Ecologia di dicembre.
Solo gli iscritti al sito o gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare questo Contenuto Speciale
Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito? Entra con le tue credenziali e poi torna su questa pagina per scaricare il contenuto