NotMyTaxonomy, associazioni contro gas e nucleare nella Tassonomia verde

Sabato 21 maggio in tante città europee il flash mob di protesta contro la proposta di Tassonomia verde Ue che prevede l’equiparazione di nucleare e gas alle energie rinnovabili

Flash mob a Roma sabato 21 maggio per protestare contro la proposta di tassonomia verde Ue che prevede l’inserimento di nucleare e gas come investimenti sostenibili, equiparandoli alle energie rinnovabili. In prima linea 27 sigle, tra associazioni, comitati e movimenti ambientalisti che hanno aderito alla giornata di mobilitazione europea per ribadire, tutte insieme, l’insensatezza di questa tassonomia verde che allontana dalla giusta transizione ecologica verso le fonti rinnovabili.

Nel video “Gas e nucleare menzogna letale #NotMyTaxonomy”, realizzato da Elia Andreotti, la sintesi del flash mob romano: dalla biciclettata partita dal Colosseo, con breve tappa di protesta davanti alla sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue in via Quattro novembre, all’arrivo a Piazza Santi Apostoli dove i manifestanti, vestiti da Capi di Stato e rappresentanti Ue, hanno organizzato una partita di calcio con un pallone d’eccezione, una riproduzione del mondo. Oltre Roma, flash mob anche a Milano e in altre città europee.

La mobilitazione del 21 maggio non è che uno dei tasselli della campagna europea #NotMyTaxonomy e dell’impegno sulla Tassonomia UE del movimento ambientalista a livello europeo, per mettere in campo azioni di pressione sugli europarlamentari, in vista del voto congiunto – nella terza settimana di giugno – delle Commissioni parlamentari europee ENVI ed ECON, e del voto in plenaria previsto la prima settimana di luglio. L’obiettivo è fare in modo che il Parlamento Europeo voti per il rigetto dell’atto delegato della Tassonomia UE, fermando così questa insensata operazione di greenwashing e attacco alla transizione ecologica.

Hanno aderto alla manifestazione:

Associazione Forum Ambientalista ODV, Asud onlus, Comitato S.O.L.E., Disarmisti esigenti, Earth Day Italia, Fridays for Future, Greenpeace Italia, Gruppo Melitea, ISDE Italia, L.E.A. Berta Càceres, Legambiente, Link, Mondo senza Guerre e senza Violenza, No al Fossile Civitavecchia, Piazza048, Rete degli Studenti, Rete Ecosistemica Roma, Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia-Romagna, Rete No Hub del Gas, Sbilanciamoci, Transport & Environment, Ultima Generazione, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Up – Su la testa!, WILPF italia, WWF Italia