Roma, da Tangenziale a Polo scientifico verde

Un’area verde e interattiva fruibile dai cittadini per riqualificare lo spazio urbano prospiciente la Stazione Tiburtina

Sette anni fa, a Roma, il progetto “Tangenziale Verde” rimase sepolto dalla montagna di detriti della Tangenziale Est che svettava davanti alla Stazione Tiburtina. Da allora fu accantonata una delle migliori idee per Roma, quella di creare un parco lineare lungo due km, da Stazione Tiburtina a Batteria Nomentana, utilizzando il viadotto dismesso, come in alcune importanti riqualificazioni urbane, la High Line di New York per esempio.

Oggi si rilancia con una petizione su Change.org che vuole conquistare l’attenzione per riqualificare lo spazio urbano prospiciente la Stazione Tiburtina, destinata a diventare la porta più importante di accesso a Roma, come stazione principale dell’alta velocità. Il progetto si articola come un Polo scientifico verde rivolto all’Agricoltura urbana con il claim: “Coltiviamo la città”. Il tutto si muove dalla visione dall’architetto Nathalie Grenon Sartogo, con una strategia che valorizza il rapporto con l’Agro Romano, riconoscendo Roma come la città più agricola d’Europa. L’intervento prevede il recupero dei tratti della Tangenziale dismessa e la trasformazione di questi in un giardino agronomico, associando la bellezza del mondo organico alla qualità dei prodotti. Il giardino offrirà una sperimentazione innovativa delle varie fasi d’intervento, dal monitoraggio ambientale all’uso delle fonti rinnovabili, realizzata dalle eccellenze in campo scientifico e tecnologico. In questo “parco lineare scientifico” sarà possibile esplorare i fenomeni attraverso l’uso di elementi naturali in architetture paesaggistiche ed exhibit scientifici, secondo le esperienze più all’avanguardia nei centri della scienza nel mondo.

Un sistema di verde urbano per la fruizione partecipata dei cittadini: una grande spiga verde, segno di prosperità e benessere. C’è una cultura millenaria che ha saputo sviluppare un patrimonio unico al mondo di saperi e sapori grazie al ruolo svolto dall’agricoltura nel preservare biodiversità e paesaggio. La proposta è uno straordinario segnale di ripresa e resilienza per la Capitale, contando su una sinergia con Sapienza Università di Roma, Orto Botanico, Università Roma Tre, ARSIAL, CNR, ENEA, ISPRA e tanti altri enti di ricerca, tra cui le principali istituzioni internazionali relative all’agricoltura e all’alimentazione (FAO e altre).