Overshoot Day 2022, il 15 maggio l’Italia ha esaurito le risorse naturali disponibili per l’anno

Se tutti i Paesi consumassero come noi, solo 135 giorni dopo l’inizio dell’anno, saremmo già in debito con la Terra. Lo rivelano i dati del Global Footprint Network: Qatar e Lussemburgo i Paesi più esigenti

Il 15 maggio è stato l’Overshoot day 2022 per l’Italia: il giorno in cui, se tutti i Paesi consumassero come noi, avremmo finito le risorse che il pianeta riesce a rigenerare nel corso di un anno. I risultati sono stati pubblicati dal think thank indipendente Global Footprint Network, che analizza, tra gli altri, parametri come: alimentazione, edilizia, agricoltura, allevamento, energia e gestione di città e foreste. La data quest’anno è caduta due giorni più tardi rispetto al 2021, quando era stata il 13 maggio, ma non ci possiamo comunque ritenere soddisfatti: gli italiani, da soli, avrebbero bisogno di 2,7 pianeti per sostenere il proprio stile di vita.

I calcoli dell’Overshoot Day mostrano chiaramente che lo Stato più esigente è il Qatar (Overshoot day il 10 febbraio) seguito da Lussemburgo (14 febbraio), e poi da Canada, Emirati Arabi e Stati Uniti (13 marzo). Se tutti i Paesi avessero la loro stessa domanda di risorse, non basterebbero cinque pianeti per permetterci di proseguire con lo stesso ritmo la nostra vita quotidiana.

Global Footprint Network ogni anno calcola l’impronta ecologica degli abitanti di ciascun Paese calcolando il rapporto tra la biocapacità – cioè l’insieme delle superfici terrestri e acquatiche biologicamente produttive utilizzate – e la capacità degli ecosistemi di rigenerarle. Quella dell’Italia è di 4,32 Gha (ettari globali). I Paesi con consumi inferiori e biocapacità più alta abbassano però la richiesta media mondiale, che si attesta quindi intorno a 1,75 pianeti.

Dal 1971, quando l’Earth Overshoot Day medio era caduto il 29 dicembre, c’è stato un anticipo progressivo per tutti i Paesi del mondo. Eccezion fatta per il 2020, quando i blocchi imposti dalla pandemia avevano fatto diminuire l’impronta ecologica mondiale e lo sforamento medio era avvenuto il 22 di agosto. Nel 2021 era stato il 29 luglio e per sapere quella del 2022, dovremo aspettare il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente.