Ecosistema Urbano Umbria, Comuni a rilento sul fronte dello sviluppo sostenibile

La tendenza emerge dal rapporto Ecosistema Urbano Umbria 2021. Tra gli altri dati negativi, l’aumento del numero di auto in circolazione, nessun passo avanti nella transizione energetica alle rinnovabili, livelli di smog e di perdite lungo la rete idrica, consumo di suolo che continua a crescere

Un immobilismo preoccupante dei comuni umbri sul fronte dello sviluppo sostenibile. Un dato preoccupante emerso dalla seconda edizione del rapporto Ecosistema Urbano Umbria 2021, la versione regionale del dossier nazionale realizzato da Legambiente insieme al Sole 24 Ore e Ambiente Italia, presentato lo scorso primo aprile.

Il rapporto, prodotto da Legambiente Umbria, offre una panoramica dettagliata delle performance ambientali delle principali città umbre sulla base di una serie di indicatori ambientali che riguardano sei tematiche strettamente legate allo sviluppo sostenibile: inquinamento dell’aria, consumo delle risorse idriche, mobilità urbana, consumo di suolo, gestione rifiuti, efficienza e produzione energetica.

Dai risultati del rapporto si evince l’aumento del numero di auto in circolazione, nessun passo avanti nella transizione energetica alle rinnovabili, livelli di smog e di perdite lungo la rete idrica che rimangono critici e consumo di suolo che continua ad aumentare. Criticità strutturali che accompagnano da tempo le città dell’Umbria, con l’aggiunta di nuove problematiche dovute agli effetti della pandemia e della guerra in corso in Ucraina.

Per richiamare l’attenzione su tutte queste criticità irrisolte Legambiente Umbria ha arricchito il dossier realizzandone anche una versione web facilmente navigabile, grazie alla quale è possibile esplorare i dati di ogni comune e visualizzarli in mappa, esaminare i singoli indicatori e leggere articoli correlati ad ogni argomento.

“Innovare il rapporto Ecosistema Urbano ha significato trovare nuove modalità di comunicazione dei dati con i quali abbiamo lavorato – ha dichiarato Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria – Non basta rendere pubblici i dati, serve sapersi orientare all’interno di uno scenario denso di numeri e valori, serve facilitare l’accesso all’informazione per il cittadino e renderlo partecipe nella definizione di un percorso alternativo”.