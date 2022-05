Cresce il rating ESG di Maire Tecnimont

Il Gruppo Maire Tecnimont rafforza la propria posizione tra le aziende leader nella transizione energetica e nella sostenibilità ottenendo il rating “AA” da Morgan Stanley Capital International (MSCI) Research e il rating “Gold” da Ecovadis, tra le principali agenzie di rating ESG che valutano le performance ambientali, sociali e di governance delle maggiori aziende del mondo.

Il rating AA di MSCI Research è conferito alle società che guidano la propria industria di riferimento per quanto riguarda la gestione di opportunità e rischi ESG. L’annuncio si accompagna al lancio del Bilancio di Sostenibilità 2021, in cui il Gruppo illustra i progressi nel percorso della sua strategia di sostenibilità e al lancio della campagna di comunicazione interna sui suoi valori e obiettivi chiave.

In quest’ottica i principali driver strategici del Gruppo sono:

• Transizione energetica: sviluppo di tecnologie abilitanti per la circolarità, la cattura della CO2 e la produzione di prodotti chimici e carburanti bio e a basse emissioni, compreso l’idrogeno e la proposta dei Distretti Circolari Verdi; lancio della MET Zero Task Force, finalizzata a definire iniziative e azioni per ridurre le emissioni di gas serra del Gruppo verso gli obiettivi di neutralità carbonica Scope 1, 2 (entro il 2030) e 3 (entro il 2050), con il coinvolgimento dei propri dipendenti e della catena di fornitura;

• Innovazione digitale e open innovation: sfruttare le tecnologie digitali per riprogettare i processi interni e migliorare la proposta del Gruppo, in modo da contribuire alla riduzione delle emissioni; promuovere l’open innovation attraverso la collaborazione con università e centri di innovazione

• Persone: concentrarsi sulla nostra eccellenza in materia di HSE, nello sviluppo del capitale umano, nell’ambito della responsabilità sociale e della diversità;

• Comunità: contribuire al miglioramento economico e sociale delle comunità locali.