Una riforma di buona Costituzione

I vantaggi dello stato di diritto ambientale si estendono anche ad altri settori

Dal mensile di aprile 2022 – L’8 febbraio 2022 è stato approvato in via definitiva il disegno di legge di riforma costituzionale. Con la riforma, “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” è stata inserita all’articolo 9 tra i principi fondamentali dalla Carta costituzionale. In più, in materia di iniziativa economica privata, è stato modificato anche l’articolo 41, aggiungendo che essa “non può svolgersi in modo da creare danno alla salute, all’ambiente”, oltre che alle già sancite “sicurezza, libertà, dignità umana”.

Quali potranno essere gli effetti di queste disposizioni? Servirà questa riforma a far avanzare il diritto di tutti gli italiani a respirare aria pulita, disporre di acqua potabile e sicura e vivere in un clima stabile e in una natura resiliente? Il modo migliore per rispondere a queste domande è esaminare le esperienze di oltre 100 nazioni che prima dell’Italia avevano già incluso i diritti ambientali nelle proprie Carte costituzionali. Il rapporto Onu del 2017 dal titolo “New frontiers in environmental constitutionalism” dimostra che l’incorporazione del diritto a un ambiente sano in Costituzione porta direttamente ad almeno due importanti risultati: leggi ambientali più forti e decisioni dei tribunali che difendono il diritto dalle violazioni.

Inoltre, il rapporto sostiene che i vantaggi si estendono ben oltre il settore ambientale: si rafforza lo stato di diritto in senso più ampio, si sostiene lo sviluppo economico e sociale sostenibile, si protegge la salute pubblica, si contribuisce alla pace e alla sicurezza disinnescando i conflitti e proteggendo i diritti umani e costituzionali.